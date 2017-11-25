(Görüntülü Haber) Düzce'de ticari araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında kent merkezinde Mergiç Yolunda meydana geldi. 48 yaşındaki Şemsettin Dede yönetimindeki 81 BZ 202 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkan 38 yaşındaki Orhan Acar\'ın kullandığı 81 FD 292 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ticari araç sürücüsü Şemsettin, yanında bulunan Merve, Doğan, Selahattin ve Orhan Dede ile otomobil sürücüsü Orhan Acar yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Acar, itfaiye ekiperinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Orhan Acar\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.