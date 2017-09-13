(Görüntülü Haber) Düzce’de pat pat devrildi: 7 yaralı

Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA (Düzce), (DHA) - DÜZCE’nin Gümüşova İlçesi’nde fındık işçilerini taşıyan \'pat pat\' adı verilen aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Fındık topladıktan sonra işçileri ilçe merkezindeki evlerine götüren Yasin Yılmaz yönetimindeki pat pat tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte pat patın römorkunda bulunan Fatma Topaloğlu, Ebru Güler, Nafize Şengül, Aslan Aktaş, Zülfiye Yüksel ve Leyla Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

