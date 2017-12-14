(Görüntülü Haber) Düzce'de kazalar Mobese kameralarına yansıdı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliği kazalara neden olurken, iki bisikletlinin çarpışması ve vatandaşların yere düşen kişileri kaldırması görüntülendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Mobese izleme merkezi, şehir merkezinde yaşanan kazaların görüntülerini paylaştı. AFAD kavşağında yaşanan kazada otomobilin önünde gitmekte olan bir otomobile arkadan çarpması, Öztürkler kavşağında soldan sağa dönmek isteyen otomobile TIR\'ın çarpması, Olimpiyat kavşağında sağ şeritte ilerleyen bir otomobilin sol tarafa dönmeye çalışırken, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtulması, AFAD kavşağında kontrolsüzce kavşağa çıkan hafif ticari araca otomobilin çarpması görüntülere yansıdı. Yine AFAD kavşağında meydana gelen bir kazada otomobilin elektrik direğine çarpması, Olimpiyat kavşağında otomobilin bisikletli kişiye çarpması ve aracın kaçması görüntülendi. En ilginç görüntü ise iki bisikletlinin çarpışması olurken, yere düşen bisikletlileri vatandaşlar yerden kaldırdı. Kaydedilen kaza görüntülerin tamamında aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliğin ön planda olduğu gözlemlendi.