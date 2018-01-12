(Görüntülü Haber) Durdurulan otomobilde zeytin tenekelerinde hint keneviri ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zeytin tenekeleri içinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Yenibosna Mahallesi\'nde yaptığı denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler yaptığı aramada iki koli içerisinde bulunan 8 zeytin tenekesinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.T. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddeleri kolilerden ve zeytin tenekelerinden çıkartması polis kameraları tarafından görüntülendi.



