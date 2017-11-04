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(Görüntülü Haber) 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de kara yolunda kontrol noktası oluşturan polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü M

04 Kasım 2017 02:40

GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de kara yolunda kontrol noktası oluşturan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü M.K.\'nin otomobiliyle çarptığı trafik polisi 47 yaşındaki Olgun Gülay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Trabzon- Gümüşhane kara yolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine M.K. (37) yönetimindeki 29 AK 111 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan ve kontrol noktasından kaçmak isteyen M.K., bu sırada yol kenarında görevli polis memuru Olgun Gülay\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan polis memuru Gülay, meslektaşları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülay, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Olayın ardından kaçan sürücünün peşine düşen polis ekipleri, kısa bir süre sonra Süleymaniye Mahallesi\'nde otomobili kıstırıp, durdurdu. Sürücü M.K ve otomobilde bulunan S.E. gözaltına alındı.

TRABZON\'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gümüşhane\'de geçen yıl göreve başlayan ve evli 3 çocuk babası olan şehit polis memuru Gülay\'ın cenazesi, yapılacak resmi törenin ardından memleketi Trabzon\'a gönderilerek burada toprağa verilecek.

 

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