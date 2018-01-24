(Görüntülü Haber) Dünya şampiyonu kağıt toplamaya devam ediyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da geçimini atık kağıt ve karton toplayan ailesine yardım ederek sürdürürken katıldığı Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası\'nda birinci olan Kadir Dalkıran (19), hayatını hâlâ kağıt toplayarak kazanıyor. Kendisine sadece şarkıcı Demet Akalın\'ın destek olduğunu belirten genç sporcu, diğer sponsorluk ve yardım sözlerinin yerine getirilmediğini söyleyerek, \"Kağıt ve karton toplayarak günde 30- 40 lira arasında para kazanıyoruz. Dolayısıyla değil şampiyon gibi yaşamak, kazandığımız bu para ile karnımızı doyurmakta güçlük çekiyoruz\" dedi. Yalova\'nın Bağlarbaşı Mahallesi\'nde bir gecekonduda annesi Fulya, babası Yaşar Dalkıran ve ilkokula giden kardeşleri ile yaşamını sürdüren karma dövüş sanatları sporcusu Kadir Dalkıran, çöpe atılan kağıt ve kartonları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 5 kardeşin 3\'üncüsü Kadir Dalkıran, yeşil sahalarda futbolcu olarak top koşturmayı hayal ederken, karma dövüş sanatları sporcusu oldu. Zor şartlar altında yaşamını sürdüren Dalkıran, azmiyle bu spor dalında 7 kez Türkiye ve 1 kez de dünya şampiyonluğu kazandı. \'BİR GÜN BİR TABELA GÖRDÜM\' Kadir Dalkıran, dünya şampiyonluğuna kadar uzanan başarı öyküsünü yazdığı karma dövüş sanatlarıyla tanışmasını şöyle anlattı: \"Yalova\'da kağıt toplarken bir gün MMA yazan tabela gördüm. Ne olduğunu çok merak ettim. Başta içeriye girmeye çekindim. Sonra arkadaşlarımla girdik. O atmosfer beni çok etkiledi. Orada şu andaki hocam olan İbrahim Yıldız\'la tanıştık. İdmanlara katıldım. Bir iki hafta geçtikten sonra hocam bana bu sporu ciddi anlamda yapıp yapmayacağımı sordu. Devam edeceğimi söyledim.\" Geçimini sürdürmek için gündüz kağıt topladığını, idmanlarını ise akşamları yaptığını söyleyen Dalkıran, \"Katıldığım yarışmalarda 7 kez Türkiye şampiyonu oldum. Bir kez de Avrupa üçüncülüğü kazandım. Antalya\'da geçtiğimiz mart ayında yapılan, 30 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı Karma Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası\'nda, Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum\" dedi. \'SADECE DEMET AKALIN DESTEK OLDU\' Kazandığı dünya şampiyonluğu sonrası bir anda gündeme geldiğini ve çok konuşulduğunu belirten Kadir Dalkıran, kendisine ve ailesine yardım sözleri verildiğini fakat pop müzik şarkıcısı Demet Akalın dışında hiç kimsenin kendisine destek olmadığını kaydetti. \"Bu bende büyük hayal kırıklığı yarattı. Çok üzüldüm\" diyen Dalkıran, dünya şampiyonu bir sporcu olarak babası ile gündüzleri kağıt toplayıp yaşamını sürdürmeye devam ettiğini ifade etti. Kadir Dalkıran, \"Şampiyon olmadan önceki işime devam ediyorum. Karton ve kağıt toplayıp satarak günde 30-40 TL para kazanıyoruz. Bununla yaşamımızı sürdürüyoruz. Değil şampiyon gibi yaşamak ailemi geçindirmekte zorluk çekiyorum. Bu da beni çok üzüyor\" diye konuştu. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen idmanlarını aksatmadığını belirten sporcu, \"En büyük idealim bu sporda dünyanın in iyi liglerine çıkmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek\" dedi. \'VEFASIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ\' MMA Yalova İl Temsilcisi ve Kadir Dalkıran\'ın antrenörü İbrahim Yıldız da verilen sözlerin yerine getirilmemesinin kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Yıldız, şunları söyledi: \"Kadir\'i dünya şampiyonu olarak çıkardık. Bizim beklediğimiz bir durumdu. Medyada yer aldık, birçok programa katıldık. Tabii biz Kadir\'le ilgili sıkıntıları dile getirmiştik. Bize nasıl geldiğini, bu sporu ne şartlar altında yaptığını da dile getirmiştik. Kadir birçok kendi gibi olan sporcunun sesi oldu. Ancak beklediğimiz geri dönüşler sağlanmadı. Biz Kadir için sponsor desteği istemiştik. Birçok profesyonel ve amatör sporculara normal şartlarda yapılan sponsorluk desteği olduğu gibi Kadir için de bunu istemiştik ama maalesef bizim ülkemiz biraz sessiz kaldı. Bir sporcu zor şartlar altında yetişiyor. Özellikle MMA gibi bir sporda bir sporcu zor yetişiyor. Biz ciddi anlamda cefalar çektik Kadir\'i yetiştirebilmek için. Tabii bunun karşılığında yeterli desteği alamadığımız için açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradık. Biz de bunun biraz vefasızlık olduğunu düşünüyoruz.\" \'YARDIM DEĞİL, SPONSORA İHTİYAÇ VAR\' Ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın Kadir Dalkıran\'a destek olduğunu belirten Yıldız, şöyle dedi: \"Demet Akalın ve eşi Okan Bey de Kadir\'e destekle ilgili söz vermişlerdi. Tabii küçük miktarda bir destek yapıldı ama bu sponsorluk değil. Yardım anlamında değil de sponsorluk yönünde ilerlemek istiyoruz. Profesyonel bir sporcunun yardıma değil sponsora ihtiyacı vardır. Ne amatörde ne profesyonelde sponsorlar olmadan yürüyemezler, ilerleyemezler. Bu bir gerçek. Maalesef sponsorluk yönünden hiçbir yerden destek alamadık. Kim bize bununla ilgili söz verdiyse bununla ilgili kesinlikle hiçbir şekilde sözünün arkasında durmadılar. Biz hâlâ kendi imkânlarımızla Kadir\'i antrene ediyoruz. Kadir\'in sonuçta yıllık beslenmesi, kamp ücretleri, antrenman masrafları var. Ciddi anlamda masraflar var. Bu, rakamlara vurulduğunda, Kadir\'in ya da kulüp olarak bizim bunu karşılayabilecek bütçemiz yok. İnsanların bu anlamda geri dönüşü çok oldu ama kimse devamını getirmedi. Daha önce de bizi bir programdan davet ettiler. Israrla ailesini ve kardeşini de programa davet ettiler. Kardeşi ile ilgili eğitim sözü verildi. Kadir\'le ilgili chek-up sözü verildi. Birçok sözler verildi ama hepsi o programda kaldı.\" DEVLETTEN BU SPORA DESTEK BEKLİYORLAR Çok büyük bir organizasyonla 4 maçlık bir kontrat imzaladıklarını kaydeden Yıldız, \"Bizim dile getirmek istediğimiz çok önemli bir konu var: MMA Federasyonu, bugüne kadar devletin kasasından 1 kuruş almadan çok güzel faaliyetler yaptı. Dünya şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ile birçok genci bu spora kazandırdı. Biz buradan devlet büyüklerimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu branşa da sahip çıkılmasını istiyoruz. Kadir gibi zor şartlar altında bu sporu yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Kadir daha yolun başında. Bunun sonucunda da dünyanın daha iyi arenalarında boy gösterme şansı bulacak\" diye konuştu.