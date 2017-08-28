(Görüntülü Haber) Dünya ikincisi Tekvandocu memleketinde davul zurnayla karşılandı

Sinan KORKMAZER-NEVŞEHİR,DHA) Tayvan\'da yapılan 29. Üniversite Olimpiyat Oyunlarında Türk Milli Takımı ve Nevşehir\'i temsil eden, dünya ikinciliğini kazanan Tekvando sporcusu İpek Çidem, Uçhisar beldesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Sporcusu İpek Çidem\'i karşılayanlar arasında Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan\'ın yanı sıra, ailesi, yakınları ve kasabalı halkta vardı. Müsabakaların ardından antrenörü Recep Işık ile birlikte memleketine gelen milli sporcu, anne ve babasının elini öperek kendisini karşılayanlarla selamlaştı. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan başarısından dolayı kendisini kutlayarak kendisine çiçek takdiminde bulundu. Uçhisar belediye Başkanlığında ailesi ve yakınları ile birlikte ağırlanan milli sporcu, bu spora başlamasının başlıca nedenlerinden birinin ağabeyi olduğunu dile getirdi. 5 yaşlarından itibaren televizyonda sık sık Jackie Chan filmleri izlediklerini ve sık sık ağabeyi ile kavga ettiklerini söyleyen İpek Çidem, Öncelikle bu duygu inanılmaz bir şey. Bu duyguyu aileme, beni sevenlere, antrenörlerime, ülkeme yaşattığım için çok mutluyum. Benim için bu başarı spor kariyerimde bir ilk oldu. Yaptığım şey belki dışarıdan dövüşmek olarak gözükebilir ama Tekvando öyle bir şey değil. Sokakta yürürken bir çocuğun İpek Abla sen şampiyonsun demesi bile beni mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Daha önce Avrupa şampiyonluklarım ve derecelerim vardı ama bu başarı benimde içinde bir ilk oldu. İnşallah olimpiyat ve dünya şampiyonluklarını da bu başarılarıma eklemek isterim. Bu spora başladıysam ağabeyim yüzünden başladım. Ağabeyime özeniyordum ve sık sık kendisiyle kavga ediyorduk. Televizyonda Jackie Chan filmlerini izlerdik ve hemen kavgaya koyulurduk dedi. Sporcusunun başarıyla büyük gurur duyduğunu kaydeden Milli Takım ve Nevşehir antrenörü Recep Işık, bundan sonra hedeflerinin olimpiyat ve dünya şampiyonlukları sevinci yaşamak olduğunu söyledi. Işık, Bu sporcumuzun ilk başarısı değil. Kendisinin belirttiği gibi daha önce iki Avrupa Şampiyonluğu, iki defa Avrupa ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü bir İslami oyunlar üçüncülüğü başarısı vardı. İpek Çidem Nevşehir\'imizin yetiştirdiği son yıllardaki en başarılı sporcusudur. 2020 ve 2024 Olimpiyat oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu hedef doğrultusunda biz antrenmanlarımızı aralıksız devam ettiriyoruz ifadelerinde bulundu. İpek Çidem\'in Uçhisar\'ın ve Nevşehir\'in gururu olduğunu söyleyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise, İpek Çidem kızımızı bugünlere getiren Annesine-babasına, ailesine ve bu başarıları Nevşehir\'imize kazandırmasında emeği geçen antrenörüne teşekkür ediyorum. Bu Uçhisar\'ımız, Nevşehir\'imiz ve Türkiye\'miz için ayrı ayrı bir gurur vesilesi. Bize bu mutluluğu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Yerel yönetim olarak bizlerde bu gururu kendileriyle paylaşıyoruz. 2020 Olimpiyatlarında kızımızın şampiyon olarak bu gururu da ilimize ve ülkemize yaşatacağını ümit ediyorum dedi. Kızlarının başarısından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden sporcunun annesi Makbule Çidem, İpek 5 yaşından bu yana bu sporu yapıyor. Enerjik bir çocuktu. Profesyonelleşti branşında. Bu zamana kadar çok başarılar elde etti. Ailesi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Vatanımıza, milletimize bu başarıların hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Babası İbrahim Çidem\'de Kızının Türkiye\'de, Avrupa da elde ettiği başarıların göğsünü kabarttığına dikkat çekti.