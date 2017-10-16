(Görüntülü Haber) Dünya gıda gününde Belediyeden vatandaşalara pilav üstü tandır ikramı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, 16 Ekim Dünya Gıda günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kentte 2 ayrı noktada bin 500 kişiye pilav üstü tandır dağıttı. Büyükşehir Belediyesi 16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle, \"Sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum\' sloganıyla kentte etkinlik düzenledi. merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde stantlar kuran Belediye ekipleri, burada vatandaşlara sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler vererek broşürler dağıttı. Kentte gıda tüketiminde beyaz bayraklı ürünlerinin tüketilmesi konusunda bilgi verilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, 2017 yılında gıda denetimleri sırasında kentte yaklaşık 4 ton son kullanma tarihi geçmiş ürünün imha edildiğini söyledi. Hatipoğlu, 16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle Sur ve Bağlar ilçelerinde kurulan stantlarda yaklaşık bin 500 kişiye pilav üstü tandır dağıttıklarını da söyledi.