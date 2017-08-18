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(Görüntülü Haber) Düğün salonunda korkutan yangın

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus İlçesi'ndeki Yunus Düğün Salonu'nun çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu

18 Ağustos 2017 21:27

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'ndeki Yunus Düğün Salonu\'nun çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangında söndürme çalışması yapan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek fenalaştı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeşil Mahalle, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Yunus Düğün Salonu\'nun çatısında yapılan tadilat sırasında çıktı. Çatıda bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla düğün salonundan dumanlar yükselmeye başladı. Personelin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararken, aynı komplekste bulunan 3 düğün salonundan en büyüğü olan kapalı bölümde çıkan yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük uğraş verdi. Yangında yoğun dumandan etkilenen düğün salonu çalışanı ve itfaiye erine sağlık ekibi müdahale etti.

5 itfaiye arazözü ile yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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