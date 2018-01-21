(Görüntülü Haber) Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da mutfakta yemek yapan Elmas Kara, düdüklü tencerenin patlaması sonucu sol gözü, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşması sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kara\'nın gözünde görme kaybı riski bulunduğu belirktildi. Olay, merkez bağlı Süleymanhancı Köyü\'nde meydana geldi. Elmas Kara, mutfakta yemek yaptığı sırada ocağın üstünde bulunan düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kara yaralandı. Kara, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Konya\'daki Meram Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kara\'nın gözünde görme kaybı riski bulunduğu belirtildi.