(Görüntülü Haber) Down sendromlu gençler dijital okuryazar oldu

TRABZON- YURT Türk Telekom'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü, İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında Trabzon'daki down sendromlu gençlere "İnternetle Hayat Kolay" eğitimi verildi. 50 down sendromlu genç Trabzon Sürmene Ahmet Yılmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda iki gün boyunca bilgisayarın temel çalışma prensipleri, masaüstü kullanımı, bilgisayar faresini tanıma, internetle tanışma, internette arama yapma, güvenli internet kullanımı gibi temel bilgisayar ve internet becerilerini artırmaya yönelik konularda eğitim aldı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, İnternetle Hayat Kolay projesi ile ilgili olarak "Yola çıkarken ufacık bir kar topu olan proje bugün tüm Türkiye'ye bir çığ gibi yayılmış durumda. Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin 54 şehrinde 30 bin kişiye dijital dünyanın kapılarını araladık. Bu kapsamda Trabzon'da yaşayan 50 down sendromlu gencimize iki gün boyunca verdiğimiz internet eğitimleri ile onları da dijital dünya ile tanıştırdık. Bu gönüllülerimiz için de çok özel bir deneyim oldu. Canla başla down sendromlu gençlerimizin hayatına dokunmak için çalışan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.