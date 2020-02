(Görüntülü Haber) Down Sendromlu çalışan gençler umut veriyor

İSTANBUL , ( DHA ) - MALTEPE Belediyesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü’nün Üreten Engelliler Merkezi’nde açılan ‘ Sevgi Kafe ’, engelli gençlerin çalışmasına olanak vererek önemli bir hizmete imza attı. Sevgi Kafe\'de Down Sendromlu, otistik ve zihensel engelli 3 genç çalışıyor. 21 Mart ‘ Dünya Down Sendromlu’lar’ günü. Maltepe Belediyesi Kadın Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü bu alanda kayda değer bir çalışma yürütüyor. Belediyenin engellilerin istihdamını sağlamak için açtığı kafede ; Down Sendromlu, otistik ve zihinsel engelli 3 genç çalışıyor. Gençlere verilen 3 haftalık bir eğitimin ardından açılan Sevgi Kafe’de engelli akü şarj dolum istasyonu, glütensiz ürünler , tost, kahve, neskafe, çay, meyve suyu, kek, börek ikramlar yer alıyor. \"ENGELLERİ ÇALIŞMALARINA ENGEL DEĞİL\" Sevgi Kafe birbirinden çalışkan 3 genç garsona sahip. 2’si Down Sendrom, diğerinin ise Epilepsi rahatsızlığı var, Kafe’de onlara anne gözüyle bakan bir aşçı, bir de eğitmenleri çalışıyor. Daha işler çok yoğun değil ama önümüz ilkbahar ve yaz mevsimi, onları çok yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Üç hafta eğitimden geçen gençlerin yaş ortalaması 22. Down Sendromlu gençler İnanç Dülger ve Muhammet Şerif Acar okuyamamış ancak okuma yazmayı kendi çabalarıyla öğrenmişler. 26 yaşındaki Bengü Yanardağ ise okulu dışarıdan bitirmeye çalışıyor. Maltepe Belediyesi bünyesinde Mutfak Şefi olarak görev yapan Cansu Duygu: \"Eğitim süreci 3 hafta sürdü. Çocukların buraya adapte olması için garsonluk eğitimi verdik. Çocuklar burda çalışmaya başladılar belli bir süre sonra da maaşlarını da alacaklar ‘ ONLAR EVLENMEK , ARABA KULLANMAK YAZMAK İSTİYOR Rahatsızlıkları onların çalışmasına ve hayal kurmasına engel değil. 21 yaşındaki Down Sendromlu Muhammet Şerif evlenmek istiyor yine 21 yaşındaki İnanç Dülger ise gıcır gıcır bir araç alıp sürmek istiyor. Mikrofonumuza soğuk değiller ancak engelleri konuşmalarını zorlaştırıyor, yinede işlerini dört dörtlük yapıp ilk maaşlarını almayı ve güle güle harcamayı arzuluyorlar. ‘KİTAP YAZMAK VE ENGELLİ MÜZESİ AÇMAK İSTİYORUM ‘ 26 yaşındaki Bengü Yanardağ, ; \"Çalışma ortamımdan ve arkadaşlarımdan memnunum , Epilepsi hastası olmam çalışmama engel değil\" derken, en büyük iki hayalinin Engelliler Müzesi açmak ve kitap yazmak olduğunu anlatıyor. \"ONLARIN ANNESİ GİBİYİM , HAYALLERİNİ BENİMLE PAYLAŞIRLAR\" Sevgi Kafe’de Şef aşçı olarak çalışan Fadime Solmaz ise onlaın en yakınları , Solmaz , \" Amacım bu projenin bir parçası olmak , müşterilerimiz geliyor , çocukların onlarla uyumu çok önemli. Hayalleri var araba almak gibi , ilk maaşlarını aldıklarında kendileri gibi engelli çocukların eğitimlerine katkı sağlamak gibi , evlenmek , bizleri yemeğe götürmek gibi hayalleri var. Gün içersinde çocuklarıma yapmaları gereken şeyleri anlatırım. Kitap okuruz , hayallerini sorarım ama tabii burası bir iş yeri, mümkün mertebe onları bu projede verimli hale getirmek amacındayım\" dedi.