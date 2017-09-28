(Görüntülü Haber) Dövüp gasp ettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Tolga YANIK KONYA (DHA)KONYA\'da daha önceden aralarında aracak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mevlüt K.\'yi evinin önünde dövüp cep telefonunu ve 2 bin lira parasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi \'Yağma\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Mevlüt K.\'yi dövme etme anı ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçen 21 Eylül günü saat 23.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt K. evine doğru gittiği sırada sokakta daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Şirin E. ile karşılaştı. İkili önce merhabalaşıp bir süre sohbet ettikten sonra kavga etmeye başladı. Bu sırada Şirin E.\'nin elinden kurtulan Mevlüt K. kaldığı apartmana doğru kaçmaya başladı. Şirin E. ve arkadaşı Serkan Y., Mevlüt K.\'yi apartman girişinde yakalayıp döverek tekrar sokağa götürdü. İddiaya göre 2 kişi, Mevlüt K.\'nin cep telefonu ve 2 bin lira parasını zorla aldı. Şüphelilerin elinden kurtulan Mevlüt K., kaçıp gizlice evlerinin bahçesinden apartmana girdi. Şüphelilerde peşinden geldi ancak Mevlüt K.\'nin içeri girdiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına kaydedildi. Mevlüt K.\'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Her iki şüpheli geçen 25 Eylül günü yakalanarak gözatlına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan Y.\'nın ifadesinde, \"Şirin adres sormak için arabadan indi. Daha sonra birine sarıldı. Daha sonrada kavga etmeye başladı. Sonra bende kavgaya dahil oldum\". dedi. Şirin E. de \'\'Adres sormak için aşağıya indim. Daha önceden aramızda alacak verecek meselesi bulunan Mevlüt isimli şahsı gördüm. Kaçmaya başlayınca bende kovalayıp, yakaladım. Daha sonra aramızda kavga çıktı\" dedi. Şirin E. ve Serkan Y., \'yağma\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.