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(Görüntülü Haber) Döndü nine, yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan Döndü Tozlu (92), 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 4 aydır biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

06 Nisan 2018 15:38

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde oturan Döndü Tozlu (92), \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 4 aydır biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Eşi yaşamını yitiren, Serik\'te yalnız yaşayan, 6 çocuk annesi Döndü Tozlu, her ay aldığı 250 liralık yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağını belirterek, Serik İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ece\'den yardım istedi. Bunun üzerine Tozlu, kendisini evinde ziyaret eden Mehmet Ece ile beraber Serik Kaymakamı Haluk Şimşek\'e gidip, durumu anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndan çok etkilendiğini belirten Döndü Tozlu, 4 aydır yaşlılık maaşından biriktirdiği toplam 1000 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamaya karar verdiğini söyledi. Mehmetçik\'in büyük gayretle canını hiçe sayarak, teröristlerle mücadele ettiğini belirten Tozlu, \"Askerimizin \'Zeytin Dalı Harekatı\' beni çok duygulandırdı. Onun için devletin bana verdiği yaşlılık maaşını devletimin askerlerine bağışlıyorum. Allah onları korusun\" dedi. Döndü Tozlu\'nun yaptığı bağışın kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Kaymakam Haluk Şimşek ise \"Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yaşlı teyzemiz, devletimizin kendisine vermiş olduğu yaşlılık maaşını biriktirerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'mize bağışlamıştır. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yapmış olduğu operasyonlardan duygulanmış ki böyle bir örnek davranış sergiledi. İşte Türk milleti bu, Türk anası bu\" diye konuştu. Döndü Tozlu, daha sonra Binbaşı Mehmet Ece ile birlikte bankaya giderek, hesabındaki 1000 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na havale etti.

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