(Görüntülü Haber) Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrencilerine dikkat çeken jest

İSTANBUL DHA Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerini Bahar Dönemi\'ne sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilginç videolarla hazırlıyor. Öğrencilerin üniversite yerleşkelerinde sıkça kullandığı alanlarda çekilen \'özledik\' temalı videolar, öğrenciler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılaşıyor. Üniversitenin sosyal medya hesapları başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Web TV\'de de yayınlanan videolarda öğrencilerin beslediği hayvanlar, sıkça vakit geçirdikleri mekanlar ve üniversite personeli yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde Bahar Dönemi Şubat ayı içerisinde fakülteler bazında farklı tarihlerde başlayacak.