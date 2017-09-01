(Görüntülü Haber) Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de 9 aylık hamile olan ve sancılarının başlaması üzerine 19 Ağustos\'ta kaldırıldığı devlet hastanesinde normal doğumla 3 kilo 810 gram ağırlığında bir erkek bebek dünya getirdikten sonra yoğun bakıma alınan 36 yaşındaki Şirvan Yalçın bugün yaşamını yitirdi. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu ileri süren Mehmet Yalçın, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe göndererek şikayetçi olduklarını belirten Yalçın, hastane personelinin yemekte olması nedeniyle eşinin kendi başına doğum yapmak zorunda kaldığını, bebeğinin de havasız kalması nedeniyle beyninde hasar oluştuğunu ileri sürdü. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Serinhisar\'ın Yatağan Mahallesi\'nde yaşayan 1 çocuk annesi tekstil işçisi Şirvan Yalçın, geçen 19 Ağustos tarihinde doğum sancısı çekmesi üzerine eşi minibüs şoförü 45 aşındaki Mehmet Yalçın tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yalçın, buradan doğum için Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi\'ne yatırılan Şirvan Yalçın\'a normal doğum yapması için suni sancı verildi. İddiaya göre yaklaşık 12 saat sonra, personelin öğle yemeğine gittiği sırada kendi başına doğum yapıp bir erkek bebek dünyaya getiren Şirvan Yalçın, ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadın, bugün yaşamını yitirdi.



\'BEBEĞİN BEYNİNDE HASAR OLUŞTU\' İDDİASI



Hastane personelinin öğle yemeğine çıktığı sırada eşinin tek başına doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ileri süren Mehmet Yalçın, doğum sırasında eşinin rahminin parçalandığını, personelin kanamayı geç farketmesi nedeniyle ihmal sonucu öldüğünü iddia etti. 3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğunu söyledi.



Eşinin ölümüyle ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyursunda bulunduğunu vurgulayan Yalçın, \"Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe gönderdim\" dedi.



\'SEZARYEN YAPMADIKLARI İÇİN KARDEŞİM ÖLDÜ\'



Şirvan Yalçın\'ın ablası Muzaffer Acar ise bebeği, halası olarak kendisinin emzireceğini belirterek, \"Hastaneye götürdüğümüzde kardeşim sağlıklıydı. Doğuma kadar hiçbir sıkıntısı yoktu. Ne olduysa Denizli Devlet Hastanesi Doğum Servisi\'nde oldu. Bize kimse olay hakkında bilgi vermedi. 50 yaşında kadınım, sütüm gelmeye başladı. Yeğenimi emzireceğim. Sezaryen doğum yapmadıkları için kardeşim öldü\" diye konuştu.







Ailenin avukatı Halil Akçil de, Şirvan Yalçın\'ın ölümünde doktorların ya da personelin kusuru olduğunu düşündüklerini, bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, \"Şirvan Yalçın normal doğuma elverişli olmamasına rağmen, sezaryen yapılmayıp normal doğum için bekletilmiş. Normal doğum için bekletilince bu sonuç ortaya çıktı\" dedi.



Denizli Devlet Hastanesi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'nda yapılacak otopsinin ardından Şirvan Yalçın\'ın, Yatağan Mahallesi\'nde toprağa verileceği belirtildi.