T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Doğum günü kutlamasında yakılan maytap faciaya neden oluyordu

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'teki bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı

23 Ocak 2018 19:29

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'teki bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kafeterya yanarken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangında kafe sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangın, öğle saatlerinde, Fethiye Caddesi Sabri Ekmen Sokak\'ta bulunan Recep Çelik\'e ait 3 katlı kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kalabalık bir grup, doğum günü kutlaması yaptığı sırada yakılan maytaptan çıkan kıvılcımlar kafeteryanın perdesine sıçrayınca yangın çıktı. Kafe sahibi ve çalışanları yangını söndüremeyince, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İçeride bulunanlar paniğe kapılırken kafeterya kısa sürede boşaltıldı. Kafeterya alev alev yanarken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürürken, 3 katlı kafeterya kullanılmaz hale geldi. Yangında kafeterya sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alişan KOYUNCUİZMİTKocaeli DHAKafeteryaYangındaYangınFethiye Caddesi Sabri Ekmen SokakRecepKafeDumandanAcilYangınla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24