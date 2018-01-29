(Görüntülü Haber) Doğu'da Sibirya soğukları

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi, Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25.8 derece ile Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde ölçüldü. Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Geceleri aşırı soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, tarihi Ardahan Kalesi\'nde ise kayalıklarda sarkıtlar oluştu. Çocukların yaptığı kardan adam da kırağıdan nasibini aldı. Kar yağışının durduğu bölgede en soğuk gece, sıfırın altında 25.8 derece ile Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde ölçüldü. Termometreler Kars Harekani Havalimanı\'nda eksi 25.7, Erzurum Tekman\'da eksi 22.5, Kars\'ta eksi 22.3, Ağrı\'da eksi 19.4, Ardahan ve Erzincan Oltukbeli\'de eksi 18.8, Erzurum\'da eksi 12.5, Muş\'ta eksi 4.6 ve Iğdır\'da eksi 4.2 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hafta sonu bölge genelinde kar yağışının beklendiğini bildirdi. Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.