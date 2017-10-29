(Görüntülü Haber) Doğu'da 29 Ekim coşkusu

Zafer KUMRU- Deniz BAŞLI- Oğuzhan HANÇER/ERZURUM, ARDAHAN, AĞRI, (DHA)- CUMHURİYET\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü Erzurum, Ardahan ve Ağrı\'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum\'da törene katılanların üşüdüğü gözlendi. Erzurum\'daki Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu Kent Meydanı\'nda düzenlenen törenlere Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından 9\'uncu Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı mehteran takımının birlikte çaldığı \'Sarı Gelin\' türküsü büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle törene katılan çocukların atkı ve berelerle programı izlediği görüldü. Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Ardahan\'daki Kongre Caddesinde düzenlenen tören programında ise Vali Vekili Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkan Vekili İlhan Özgür ile Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, halkın, askerlerin ve öğrencilerin bayramını kutladı. Kutlamalar kapsamında şiirler okundu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Öğrencilerdin sazlı sözlü türküleri ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, askerlerin, öğrencilerin ve rahvan at binicilerinin geçidi ile sona erdi. Ağrı Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen 29 Ekim kutlama programında Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Konuşmalar sonrası tören şiir, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Programın sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasıyla sona erdi.