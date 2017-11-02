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(Görüntülü Haber) Doğubayazıt’ta PKK'lı teröristler farkedilince bombalı aracı ilçe dışında patlattı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler, güvenlik güçleri tarafından fark edilip, operasyon yapılınca bombalı aracı ilçe kırsalında patlatarak kaçtı

02 Kasım 2017 21:58

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi\'nde eylem hazırlığındaki PKK\'lı teröristler, güvenlik güçleri tarafından fark edilip, operasyon yapılınca bombalı aracı ilçe kırsalında patlatarak kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK\'lı teröristlerin gasp ettikleri araçla Ağrı Dağı Halaç bölgesine gittiğini tespit etti. İHA\'lar ile havadan takibe alınan araca, PKK\'lı teröristlerin bomba yüklediği belirlendi. Bunun üzerine, olası bir eylemin önüne geçmek için bölgeye operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin geldiğini fark eden 3 terörist, aracı bırakıp kaçtı. Teröristler kaçarken, uzaktan kumandayla da araçtaki bombayı infilak ettirdi. Patlamada can kaybı yaşanmadı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Ağrı Valiliği\'nden konuya ilişkin açıklamada, \"Bölücü terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır\" denildi.

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