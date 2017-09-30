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(Görüntülü Haber) Doğubayazıt şehitleri törenle uğurlandı ek

KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemal Budak ve Yunus Budak'ın cenazesi Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki tören ardından Çatalipaşa Köyü'ne götürüldü

30 Eylül 2017 21:08

KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemal Budak ve Yunus Budak\'ın cenazesi Ahmed-i Hani Havalimanı\'ndaki tören ardından Çatalipaşa Köyü\'ne götürüldü. Köy meydanında gerçekleşen törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Amca çocukları şehit korucular Cemal Budak ve Yunus Budak için yapılan törende İl Müftüsü İbrahim Gemici tarafından dua okundu. Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda taşınarak köy mezarlığına getirildi. Şehitlerin cenazeleri çocukları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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