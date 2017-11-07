(Görüntülü Haber) Doğan marka 2002 model otomobil, 50 bin liraya satıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Maden ilçesinde bütün parçaları orijinal olan Doğan marka 2002 model otomobil, 50 bin liraya satıldı.



Maden ilçesinde yaşayan İlker Çağıran, lastiklerinin bile fabrika çıkışlı olduğunu söylediği 2002 model, Doğan marka otomobilini satışa çıkardı. İnternet üzerinden 2\'nci el araç satış sitesine ilan veren Çağıran, otomobilinin fiyatını ise 50 bin lira olarak belirledi. Otomobili, ismini açıklamak istemeyen Trabzonlu bir işadamı 50 bin liraya satın aldı.



İlker Çağıran, yaklaşık 2 yıl önce aldığı, kapalı garajda muhafaza ettiği otomobille sadece 28 kilometre yol kat ettiğini belirtti. Aracının lastiklerine varıncaya kadar, fabrika çıkışlı olduğunun altını çizen Çağıran, \"Aracımız internette 1 milyona varan izlenim gördü. Aracımı, ismini vermek isteyemeyen Trabzonlu bir işadamına sattım. Kendisi 2 arkadaş gönderdi. Çekici vasıtasıyla aracımız Trabzon\'a gidecek. İnşallah alan kişi, bizim gibi aracımızı muhafaza eder. Bu araç 15 yıl sonunda 9 binli kilometrede. Araca fabrikanın koymuş olduğu ilk motor yağını bile ben değiştirdim. Fabrikadan çıkan araçlar, 10 binde bir motor yağı değişir. Şu an aracın 20 bine kadar motor yağı değişmeyecek. Ancak alan kişi de kilometre yapmaması için aracı çekici ile Trabzon\'a götürecek. Bunun sebebi de aracın 10 bin kilometreyi varmaması için. Şu anda araç 9 bin 131 kilometrededir\" dedi.



İşadamı tarafından gönderilen Ferdi Öztürk, aracı çekici ile Trabzon\'a götüreceğini belirterek, satışın her iki taraf için hayırlı olması dileğinde bulundu.

