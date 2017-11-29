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(Görüntülü Haber) Doğal arıtma ile barajın kirlenmesini önledi

Haci BOZKURT - ADIYAMAN -DHA) ADIYAMAN'ın Kahta İlçesine bağlı Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, beldenin iki deresine kamışlardan doğal arıtma tesisi kurup pis suları arıtarak Atatürk Barajının kirlenmesini önledi

29 Kasım 2017 20:10

Haci BOZKURT - ADIYAMAN -DHA) ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesine bağlı Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, beldenin iki deresine kamışlardan doğal arıtma tesisi kurup pis suları arıtarak Atatürk Barajının kirlenmesini önledi. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Akıncılar beldesinde lağım suları iki dereye akarak Atatürk Barajına karışıyordu. Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, bu kirliliği önlemek için arıtma tesisi kurmak istedi. Fakat beldenin dar imkanlarıyla işin altından çıkamayacağını anlayınca vazgeçti. Alternatif arayan Başkan Çetinkaya çareyi doğal arıtma ile çözmede buldu. Her iki dereye de su havuzları yaptırıp kamış ekerek doğal arıtma tesislerini kuran Çetinkaya, Daha önce Atatürk Barajına dökülen pis sular şimdi kurduğumuz doğal arıtmanın havuzlarına akıyor. Havuzun dibine belli ölçülerde ilk katı taş, ikinci katı çakıl, üçüncü katı kum ve dördüncü katı toprak ile kapladık. Bu teknikle havuza akan pis sular dinlenip kamışlar sayesinde temizlendikten sonra baraja karışıyor dedi.

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