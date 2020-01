(Görüntülü Haber) Diyarbakır'daki operasyonlara katılan komando birliklerine validen teşekkür belgesi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlara katılan ve görevleri tamamlanan İzmir Bornova\'dan gelen komando birliklerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarafından teşekkür belgesi verildi.



Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 2\'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli komondo birlikleri, 17 Ekim 2017 tarihihren bu yana terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlara katılarak yaptıkları başarılardan dolayı Vali Hasan Basri Güzeloğu tarafından teşekkür belgesi verildi. Geçici görevleri tamamlanan komando birliklerini valilik makamında ağırlayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'ı terörden arındırmanın vazifeleri olduğunu belirterek, şöyle dedi:



\"Bugün görevi bitirirken sizleri biz uğurlarken bütün bu dönemde ortaya koyduğunuz başarılı çalışmalar için sizlere ve sizlerin şahsında görev alan tüm personelimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Diyarbakır olarak ortaya koyduğunuz bu çok üstün görevden dolayı başta komutanlarınız olmak üzere bütün diğer komutanlarınıza da aynı dileklerimizi iletiyorum. İnanın her birinizin çabası bizi geleceğimize ve birlikte arzuladığımız inşallah aydınlık yarınlarımıza taşıyacak. 4 ay yaklaşık önce devraldığınız bu görevde, ayrılırken bilin ki Diyarbakır sizlerin katkılarıyla geldiniz günden daha güvenli, daha huzurlu ve şüphesiz daha bu anlamda güçlü olacak. Ben ayrılırken her birinize belki olmasa da sizlerin şahsında bütün arkadaşlarınızı hem tebrik etmek, hem de ortaya koyduğu bu çok önemli anlamlı ve başarılı hizmetler nedeni de teşekkür etmek için çağırdım. Bugün bu masada bulunan hepimizin ve herkesin ortak sevdası, en büyük amacı ve hayatını feda eden tek davası devlet ve milletin bekasıdır. En büyük görev, en büyük sadakat vatana ve devlete yapılmış görev ve adanmış bir hayattır. Hayatın anlamsızlığı ancak bu değerlerle anlamlı olan ve kalıcılığı ve ölümsüzlüğü ancak böyle tanımlanan bir hayat olursa anlamlı olur. Biz bu toprakları kanımızla, canımızla ve bugüne kadar büyük fedakârlıklarımızla elimizde tuttuk. Dostumuza güven, düşmanımıza her zaman ürperti salan bir kararlılığın temsilcisi olduk.\"



Vali Güzeloğlu, devlet kavramının hiçbir zaman, hiçbir zaman zedelenmesine devlet ve bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağın, özgürlüğün zedelenmesine izin vermediklerini ifade etti. Vali Hasan Basri Güzeloğu, şöyle devam etti:



\"Öylesine bir kararı sergiledik ki, bu yüzyılın başında bu topraklarda verdiğimiz mücadele mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile oldu. Birçok devletin kurmasına, halkın özgürlüğüne kavuşmasına öncü oldu. Bugün de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milli ve yerli bir duruşumuzla, teknolojimizle ve savunma sanayimizle her alanda artık bölgede ve dünya üzerinde oyun kuran, bizim dışımızda planları karşı, bizim dışımızda oluşan, Türkiye\'yi dışlayan bütün tutumlara karşı duran bir politikanın ve gücün temsilcisi olduk. En büyük kararlılığımız devlet ve milletin bütünleşmesi bu ülküler ve bu idealler uğruna bu heyecanla ve bu imanla bu milletin askerinin, polisinin, korucusunun ve kendisinin aynı hedefle buluşmasıdır. Biz büyüklüğümüzü buradan alıyoruz, asaletimiz buradan alıyoruz, duruşumuz buradan alıyoruz. Sizlere de onun bugün ete kemiğe bürünmüş temsilcilerisiniz. Ben hepinize sizlerin şahsında ki bütün Bornova Tugayının 2\'nci Alayının tüm değerli personeline milletimiz olarak ve Diyarbakır olarak teşekkür ediyoruz. Önünüzdeki görev ve askerlik hayatınızda sağlık, mutluluk, başarı, esenlikler diliyorum.\"



Konuşma ardından Vali Güzeloğlu, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı 2\'nciJandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Nejdet Karaca\'ya teşekkür belgesini verdi.