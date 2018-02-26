(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da voleybol maçı dönüşü kaza: 11 öğrenci yaralandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'daki kapalı spor salonunda voleybol maçı yapan öğrencileri taşıyan minibüs, başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada 11 öğrenci yaralandı. Hani ilçesindeki okullarda eğitim gören ve Diyarbakır merkezindeki Seyrantepe Spor Salonu\'nda oynadıkları voleybol maçı sonrası eve dönen öğrencileri taşıyan Mehmet Eğin yönetimindeki 21 FU 622 plakalı minibüse, tali yoldan gelen ve sürücüsünün adı açıklanmayan 63 EK 947 plakalı minibüs çarptı. Silvan karayolu üzerindeki Karaçalı mevkiinde meydana gelen kazada, çarpma sonucu savrulan minbüste büyük hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 11 öğrenci de yaralandı. Haberin duyulması üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı 3 öğrenci, kaza yerine gelen öğretmenleri tarafından hastaneye götürülürken, diğer yaralı öğrenciler ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.