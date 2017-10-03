(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı şehit oldu (4)

VALİLİK AÇIKLADI: BİR TERÖRİSTİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI Silvan İlçesi\'nde sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca ile ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın bugün saat 09.45 sıralarında görevli olduğu kışladan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerinde sivil araç içerisinde bir teröristin silahlı saldırısına uğradığı belirtilerek, \"Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, Silvan İlçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak saat 11.15 sıralarında şehit olmuştur. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'ya Allahtan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır\" denildi.