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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da şehit korucular gözyaşıyla uğurlandı (2)

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bir

08 Ekim 2017 15:09

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Birgiç\'in cenazeleri, düzenlenen törenle, köylerine uğurlandı. Silvan İlçesi Dağcılar Köyü kırsalında dün gece saatlerinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerin daha önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi ile şehit olan güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç için Diyarbakır\'da uğurlama töreni düzenlendi. 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda yapılan uğurulama törenine, Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile şehitlerin yakınlarının katıldı. Tören, şehitlerin cenazelerinin ambulanstan alınarak katafalka bırakılmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından, dualar okunmasıyla tören son buldu. Uğurlama töreni ardından şehit güvenlik korucuları, 9 çocuk babası İhsan Gür ve 6 çocuk babası Cevat Bilgiç\'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere tören alanından helikopterle Silvan İlçesi\'ne bağlı Onbaşılar Köyü\'ne götürüldü.

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