(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da halay, zeybek ve horonlu Cumhuriyet bayramı kutlaması

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü halay, zeybek ve horonlarla kutlandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terörle mücadeleye değenirek, \"Bütün terör örgütleri ve onların işbirlikçileri, bu milletin kararlığı karşısında yok olmaya ve yenilmeye mahkumdur\" dedi. Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun makamda kutlamaları kabulü ile başladı. Protokol daha sonra Valilik önündeki törene katılan vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, bu topraklarda 1000 yıldan bu yana birlik ve beraberlik içinde yaşayan Türk Milleti\'ni yok etmek isteyen iç ve dış hain düşünce ve temsilcilerine karşı, bu millet bir ve beraber olarak, eşi görülmemiş ve bir daha yaşanmayacak bir kahramanlık mücadelesinin adının Cumhuriyet olduğunu, terör örgütlerinin bu milletin karşısında yok olacağını belirtti. Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"BU CUMHURİYETİ HEP BİRLİKTE KURDUK\" \"Tarihin her döneminde özgürlük ve bağımsızlığımızı koruyan, asla bundan taviz vermeyen bir asil milletiz. Bu büyük millet emsali görülmemiş bir kahramanlıkla 94 yıl önce, sonsuza kadar payidar olacak bu Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Cumhuriyet ve devleti sonsuza kadar yaşatma kararlılığında gelecek hergün ve heryıl daha güçlü, kararlı, inançlı daha gelişmiş ve kalkınmış bir devlet ve millet idealiyle bu emenati devretti. İçte ve dışta bu büyük devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen ihanet, terör odakları, PKK, FETÖ, DHKP-C ve terörün bütün uzantıları çok net bilmelidir ki, bu millet ve bu devlet her dönem ve her zaman olduğu gibi, bütün bu ihaneti ber taraf edecek ve bütün tehditleri yok edecebilecek imana ve kuvvete sahiptir. Her türlü tehdit ve ihanetle, doğrudan saldırmadan, ekonomik manipülasyonlara kadar ne yaparsa yapsınlar dimdik yürüyüşümüz devam etmekte ve gelecek hergün bu devlet ve millet daha güzel bir geleceğe doğru yol almaktadır. 15 Temmuz ihanetinde de ortaya konulan bütün tehditlerde açıkça görüldü ki, bu milletin herbir ferdi meydanlarda, alanlarda, sokaklarda, demokrasi nöbetinde, bütün değerlere sahip çıkma ve yaşakma noktasında dimdik ayakta. Bütün terör örgütleri ve onların işbirlikçileri, bu milletin kararlığı karşısında yok olmaya ve yenilmeye mahkumdur.\" Konuşmaların ardından, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile halay, zeybek ve horan gösterisi sundu. Cumhuriyetin bayramının 94\'üncü yıl dönömü kutlamaları kapsamında düzenlenen halk koşusunda birinci gelenlere ödüller verildi. Kutlamalar, asker, polis ve öğrencilerin resmi geçit töreni ile son buldu.