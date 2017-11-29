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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 1 dakikada 35 bin liralık hırsızlık

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde bir telefon bayisine giren 3 hırsız, 1 dakika içerisinde değeri 35 bin lira olan telefonları çaldı

29 Kasım 2017 15:40

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde bir telefon bayisine giren 3 hırsız, 1 dakika içerisinde değeri 35 bin lira olan telefonları çaldı. Hırsızlar kepenk ve reyonlara da 15 bin lira değerinde zarar vererek kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.Merkez Bağlar ilçesinde bir telefon bayisinde yaşanan hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. 26 Kasım\'da sabah 04.10\'da sıralarında yaşanan hırsızlığın güvenlik görüntüsü kayıtlarına göre, iş yerinin önüne gelen 3 kapüşonlu, önce etrafı kontrol etti ve daha sonra otomatik kepenk sistemini elleriyle zorlayarak yukarıya kaldırdı. Bunun ardından bir kişi içeriye girdi. Teşhir reyonlarının bulunduğu yerde olan 7 son model telefonu bağlı oldukları yerden çekerek topladı. İçerideki hırsız, 7 adet telefonu topladıktan sonra reyonlara da zarar verdi. 3 hırsız, toplam 1 dakika süren hırsızlık olayında piyasa değeri 35 bin lira olan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Sabah bayiye gelen iş yeri sahibi Abdurrahman Atlı, kepenk kapağının kırıldığını fark etti. Durumu polise bildiren Atlı, olay yerine gelen polislerle beraber iş yerine girdi. 7 adet son model cep telefonun çalındığını tespit eden iş yeri sahibi Atlı, telefonların seri numarasını çıkararak polise verdi. Atlı, hırsızların kepenk ve reyonlara da 15 bin lira değerinde zarar verdiğini söyledi.

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