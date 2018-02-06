(Görüntülü Haber) Diyanet-Sen Manisa Şubesi'nden Adnan Oktar'a suç duyurusu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - DİYANET- Sen Manisa Şubesi üyeleri, Adnan Oktar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Diyanet- Sen Manisa Şubesi üyeleri, Manisa Adliyesi\'ne gelerek, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan üyeler, Oktar\'a ceza verilmesini istedi. Diyanet- Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, \"Bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip, toplumun sinir uçlarına dokunmak, normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar\'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet İşleri\'ni hedef alarak, halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Kurmuş olduğu ifadesinin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz. Bu, bir kalkışmadır. İslam\'a ve insanlığa karşı bir kalkışmadır\" diye konuştu.



Hakimlere seslenen Özdemir, Oktar\'a İsrail ile FETÖ bağlantılarının ve ekonomik beslenme kaynaklarının araştırılarak, ceza verilmesini istedi.



Açıklamanın ardından Diyanet- Sen üyeleri, Manisa Adliyesi\'nde Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.