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(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüksekova'da

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof

08 Mart 2018 20:57

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak için Yüksekova ilçesine geldi. Erbaş, Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı\'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, il ve ilçe müftüleri tarafından karşıladı. Erbaş, ilçedeki Fatımatüzzehra Erkek Kur’an Kursu\'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüksekova\'daki temaslarının ardından 3 gün sürecek ziyaret programı için Hakkari merkeze geçti.

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