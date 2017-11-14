(Görüntülü Haber) Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı; 1 ölü, 6 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle başka bir minibüs çarpıştı. Kazada, 1 diyaliz hastası öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Gültepe Mahallesi Gümüşçay Caddesi 4309 Sokak\'ta meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan Ahmet Çal yönetimindeki 20 DG 752 plakalı minibüs ile Hüseyin Karaca yönetimindeki 20 ZN 420 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile hasta taşıyan minibüsteki Hazen Kızıl, Mehmet Uyanık, Mehmet Ayvazoğlu, İbrahim Kaya ve Gülsün Güven yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan diyaliz hastası 84 yaşındaki İbrahim Kaya, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.