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(Görüntülü Haber) Dikili'de Atatürk portresine çirkin saldırı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnedeki Atatürk potresine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı

20 Kasım 2017 19:09

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı\'nda, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnedeki Atatürk potresine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Atatürk Meydanı\'na dün saat 22.00 sıralarında gelen H.S. (31), çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan portatif sahnede bulunan, üzerinde Atatürk\'ün portresi ve \'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır\' veciz sözü yazılı olan afişe, bıçaklı saldırı düzenlendi. H.S., çevredekilerin şaşkın baışları arasında elindeki bıçakla Atatürk\'ün portresinin bulunduğu bölümü keserek delik deşik etti. Çevredekiler, bu sırada meydanın yakınından geçen polis ekibine durumu bildirdi. Polis, H.S.\'yi gözaltına aldı. Dikili\'deki bir pastanede çalıştığı belirtilen H.S., Emniyet\'teki ifadesinde neden böyle bir saldırıda bulunduğunu söylemedi. Dikili Belediyesi\'nin kamu malına zarar vermek suçundan hakkında şikayetçi olduğu H.S., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener de Atatürk portresine saldıran H.S. hakkında şikayetçi olacaklarını açıklarken, \"Dikili tarihinde bir ilk denebilecek olan bu tür saldırılara ve milli değerlerimize zarar veren kişilere asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

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