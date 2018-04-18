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(Görüntülü Haber) Didimli muhtar, öğrencileri uçurtmayla sevindirdi

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde 37 yıldır Hisar Mahalle Muhtarlığı görevini yapan Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, her yıl olduğu gibi Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan öğrencileri uçurtma

18 Nisan 2018 15:33

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde 37 yıldır Hisar Mahalle Muhtarlığı görevini yapan Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, her yıl olduğu gibi Cumhuriyet İlkokulu\'nda okuyan öğrencileri uçurtma dağıtarak sevindirdi. Hisar Mahallesi halkının 37 yıldır muhtarlık görevine layık gördüğü Muhtar Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda Cumhuriyet İlkokulu\'nda okuyan öğrencilere uçurtma dağıttı. Muhtar Aşık, kendi cebinden 400 uçurtma alarak, okulda öğrencilere tek tek dağıttı. Her yıl mahallesinde eğitim gören çocuklara uçurtma dağıttığını belirten Muhtar Bahri Aşık, çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, \"23 Nisan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün çocuklara armağanıdır. Ben de çocukları ve öğrencileri çok seviyorum, bunu tüm mahalle halkı bilir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar benden her yıl uçurtma almaya alıştıklarını için ben de onları kırmayarak onları memnun ediyorum. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklara uçurtma dağıtıyorum. Böylece hem kendim, hem de çocuklar mutlu oluyorlar. Muhtar olduğum sürece her 23 Nisan\'da çocuklara uçurtma dağıtmaya devam edeceğim\" dedi. Aşık, yıl içinde muhtarlığa gelen çocuklara da uçurtma dağıtarak onları sevindirdiğini söyledi.

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