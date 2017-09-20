(Görüntülü Haber) Destici: Askeri müdahale seçeneği masada bulundurmalı

GAZİANTEP, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kürdistan Bölgesel yönetiminin yapacağı referandumun Türkmen bölgesinde de yapılması durumunda Türkiye\'nin askeri müdahale seçeneğini masada bulundurması gerektiğini söyledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep\'e geldi. Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Barzani\'nin yapmaya çalıştığı referandumum Irak Anayasası ve Irak merkezi hükümeti tarafından tanınmadığı için korsan bir referandum olduğunu söyledi. Türkmen bölgesinin Kürt bölgesel yönetimine bağlı olmadığı halde bu bölgede de Barzani\'nin referandum yapmaya çalıştığını belirten Destici şöyle konuştu: \"Irak Anayasası, Irak merkezi hükümeti, komşu devletler bu referandumu onaylamıyor ama Barzani bu korsan referandumu yapmakta ısrar ediyor. Barzani\'nin yapmaya çalıştığı referandum korsan referandumdur. Irak Türkiye için çok önemli, çünkü orada Kerkük\'ün, Musul\'un içinde yer aldığı Türkmeneli bölgesi var. Buralar bölgesel Kürt yönetiminin sınırları içerisinde yer almıyor. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi, asla bu referanduma onay vermediklerini, katılmayacaklarını ve Türkmeneli bölgesinde referandum olursa o bölgelerdeki il binalarını işgal edeceklerini açıkladı. Böyle bu durumda o bölgede çatışma kaçınılmaz bir hale gelecektir. Barzani eğer bu korsan referandum sevdasından vazgeçmez ise; Türkiye, sınırlarını kapatmalı, siyasi, kültürel, ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli ve askeri müdahale seçeneğini masada bulundurmalıdır.\" Suriye\'deki iç savaşa da değinen Mustafa Destici, ABD\'nin Suriye Demokrat Güçleri adı altında Rakka operasyonu bahanesiyle eğitim verildiğini ileri sürdü. Türkiye\'nin müdahale etmezse teröristlerin namlularını Türkiye\'ye çevireceğini iddia eden Destici, \"Şu anda Suriye\'nin kuzeyinde yani Türkiye sınırında ABD tarafından 100 bine yakın teröriste 3 bin TIR\'dan fazla silah teslim edildi. Bu PKK\'lı, YPG\'li teröristler Rakka operasyonu bahanesiyle ABD tarafından Suriye Demokrat Güçleri adı altında yetiştiriliyor. Rakka operasyonun ardından bu teröristler buharlaşmayacak o bölgede kalacak ve aynı Barzani\'nin yaptığı gibi onlarda referandum isteyecekler ve daha sonra o silahlar Türkiye\'ye dönecek. Türkiye\'nin bu hususta acilen önlem alıp bu teröristlere müsaade etmemesi lazımdır\" diye konuştu.