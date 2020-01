(Görüntülü Haber) Derya Can'dan yeni Türkiye rekoru

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası \'Çift Paletli Bifin Sabit Ağırlık\' dalında dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, 69 metreye dalarak daha önce 68 metreyle Şahika Ercümen\'e ait Türkiye rekorunu 1 metre geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde başladı. Hidayet Koyu\'ndaki şampiyonanın açılışına, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Türkiye Sulatı Sporları Federasyonu Başkanı Şahit Özer, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Özmert, sporcular, hakemler ve federasyon yöneticileri katıldı. Şampiyonada, dünya rekortmenleri Derya Can ve Şahika Ercümen ile dünya üçüncüsü Birgül Eken\'in de aralarında 9\'u kadın toplam 44 sporcu mücadele edecek. Kaş\'ın eşsiz güzellikleri içinde yapılacak şampiyonada sporcular Paletli Bifin Sabit Ağırlık Apnea, Paletli Mono-Bifin Sabit Ağırlık Apnea ve Küp Apnea disiplinlerinde madalya ve Türkiye şampiyonluğu için yarışacak. DERYA CAN REKOR KIRDI Şampiyonanın ilk gününde sporcular \'Çift Paletli Bifin Sabit Ağırlık\' dalında yarıştı. Bu dalda 4\'ü kadın 29 sporcu mücadele etti. Dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can 69 metreye dalarak, daha önce bu dalda 68 metreyle Şahika Ercümen\'e ait olan Türkiye rekorunu 1 metre geliştirerek yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. İlk kez derin dalış yarışlarına katılan Birgül Erken 62 metreyle ikinci, 43 metreye dalan Bilge Jingiray Aydın ise üçüncü oldu. ERKEKLER KATEGORİSİ Erkeklerde ise Rüstem Derin 66 metreyle birinci olurken, aynı metreye dalan Emre Bozkurt ise zaman farkıyla ikinci, 60 metreye dalan Hasan Cengiz Kaynar da üçüncü oldu. Dalış sırasında yarışmacılardan Selahattin Akın ise baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. YENİ REKORUN SAHİBİ Yarışmalardaki tek Türkiye rekorunu kıran Derya Can, rekor kırdığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Eski rekorun 68 metre olduğunu hatırlatan Can, \"Rekoru 1 metre daha geliştirerek 69 metreye çıkardım. 2 Ekim\'de başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi benim için ön çalışma gibi oldu bu. Avrupa Şampiyonası\'nda ilk üçü hedefliyorum. Daha sonra da dünya rekoru denememiz olacak\" dedi. BAŞARI BİR SEZON Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise 44 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde kadınlarda yeni bir Türkiye rekoru kırıldığını söyledi. Şampiyonanın, Kaş\'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Kaş Başkan Şampiyonası\'nın seçmesi niteliğinden olduğunu vurgulayan Özen, \"Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Erkeklerde 23 Yaşaltı Su Hokeyi Takımı Dünya Şampiyonu, Erkek Büyükler Takımı ise Avrupa Şampiyonu oldu. Paletli yüzmede Rusya\'da 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü aldık. Federasyonumuz adına güzel bir sezon\" dedi.