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(Görüntülü Haber) Ders kitabı arasında uyuşturucu ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerinde ders kitaplarının arasında uyuşturucu ele geçirildi

28 Şubat 2018 18:55

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerinde ders kitaplarının arasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 13\'ü tutuklandı. İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelere bağlı 12 mahallede, uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenledi. Operasyonda, bazı şüphelilerin evlerindeki ders kitaplarının arasında uyuşturucu bulundu. Aramalarda ayrıca, 1324 uyuşturucu hap, 275 gram kokain, 1 kilo 250 gram esrar, 370 gram toz esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde de uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 3 bin 665 lira çıktı. Operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13\'ü çıkarıldıkları mahkeceme tutuklandı.

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