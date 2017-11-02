T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Derik'teki 56 muhtar, İstanbul, Çanakkale ve Edirne gezisine çıktı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı Hakan Kafkas, ilçe merkezi ve kırsal mahallede görev yapan 56 muhtarı, İstanbul, Çanakkale ve Edirne'ye geziye gönderdi

02 Kasım 2017 16:53

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesi Kaymakamı Hakan Kafkas, ilçe merkezi ve kırsal mahallede görev yapan 56 muhtarı, İstanbul, Çanakkale ve Edirne\'ye geziye gönderdi. Muhtarlar, bugün sabah saatlerinde Mardin Havalimanı\'ndan kalkan uçakla İstanbul\'a hareket etti. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas tarafından organize edilen gezi kapsamında, 56 muhtara Derik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmet Subatan, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Ahmet Eren Er de eşlik etti. İlçe merkez ve kırsal mahalle muhtarlardan oluşan 56 kişi sabah saatlerinde ilçe merkezinde tahsis edilen bir otobüs ve bir minibüsle uçakla İstanbul\'a gitmek üzere Mardin Havalimanı\'na hareket etti. Yolculuk öncesi konuşan Üçtepe Mahalle Muhtarı Lokman Tekin, Kaymakam Hakan Kafkas\'ın başlattığı \"Tek Yürek\" projesi kapsamında İstanbul, Çanakkale ve Edirne\'ye geziye gittiklerini belirterek, \"Proje kapsamında biz muhtarları yalnız bırakmayan, bizi biraraya getirerek kaynaştırmayı sağlayan başta İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hakan Kafkas beye teşekkür ediyoruz. Biz gezi sayesinde İstanbul, Çanakkale ve Edirne\'deki kardeşlerimizle bütünleşeceğiz. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİK Mardin DHA MARDİN DerikKaymakamı Hakan KafkasEdirneMuhtarlarMardin HavalimanıDerik Kaymakamı Hakan KafkasDerik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmet Subatan Belediye KültürSosyalMüdür Vekili Ahmet Eren Er

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24