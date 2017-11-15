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(Görüntülü Haber) Derbide tribünde 1 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada

Suç makineleri, bıçakla stada girmiş

15 Kasım 2017 14:22

Suç makineleri, bıçakla stada girmiş.. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim\'de oynanan derbide Türk Telekom Stadyumu\'nda Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı. V.Y adlı bir kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili operasyon yapan polis, V.Y.\'yi bıçaklayan R.M.B. ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca ile bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan alınanlardan S.S.\'nin 9 Kasım 2016\'da Tokat Cezaevi\'nden firar ettiği ve başka suçlardan aranmasının olduğu, yine gözaltına alınanlar arasında yer alan B.G.\'nin ise yine başka suçtan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelileri kendi passolig kartlarıyla stada soktuğu belirlenen 3 kişi de operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevkedildi.

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