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(Görüntülü Haber) Denizli'de evde patlama: 5 yaralı 

"BİZİ YORGANLAR KORUDU" Evdeki patlamada saçı yanan ayakkabı boyacısı Abdullah Yıldız, kendilerini üzerlerindeki yorganların koruduğunu belirterek, "Kardeşim bebeğine süt ısıtmak ve kahvaltı hazırlamak için kalkmış

04 Kasım 2017 14:26

\"BİZİ YORGANLAR KORUDU\"

Evdeki patlamada saçı yanan ayakkabı boyacısı Abdullah Yıldız, kendilerini üzerlerindeki yorganların koruduğunu belirterek, \"Kardeşim bebeğine süt ısıtmak ve kahvaltı hazırlamak için kalkmış. Birden patlama oldu, hepimiz uyuyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Bizi yorganlar korudu. Babamın saçlarında, kardeşimin de yüzünde yanıklar oluştu. Patlamadan mucize şekilde hafif yarayla kurtulduk\" dedi.

Yıldız ailesinin yardımına koşan bir komşusu da Gülistan Uyar\'ın üzerindeki kıyafetlerinin tutuştuğunu gördüklerini, söndürüp, hemen çıkardıklarını, ardından ambulansa bindirildiğini söyledi. Patlama sırasında yanda bulunan bir binanın da camları kırıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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