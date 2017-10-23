(Görüntülü Haber) Denizli'de Afgan genç cinayetine 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 7 gün önce Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Said Mehmet Akbar\'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yine Afganistan uyruklu olan 3 kişi, farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.



Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi 1948/2 Sokak\'ta, Afganlar\'ın kaldığı evde geçen 16 Ekim\'de meydana gelen olayda, Said Mehmet Akbar, karnından bıçaklanmış halde bulundu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Akbar öldü. Cinayeti soruşturan polis, Akbar\'ı, aynı evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu 3 kişi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Katil zanlılarının yerlerini belirleyen polis, Afganistan uyruklu M.Z.\'yi (18) İzmir\'de, S.H.\'yi (21) Konya\'da, A.Ş.\'yi (19) ise İstanbul\'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlının cinayetle ilgili birbirini suçladığı öğrenildi. Sorguları süren zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.