(Görüntülü Haber) Denizi olmayan Kahramanmaraş, yılda 20 milyon dolarlık balık ihraç ediyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - DENİZE kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş\'tan, 55 ülkeye yılda 20 milyon dolarlık 6 bin ton alabalık ihraç ediyor. Türkiye\'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisinin de bulunduğu kentte alabalık sektöründe 4 bin kişi çalışıyor. Dondurması, biberi ve tarhanasıyla ünlü olan Kahramanmaraş, yetiştirdiği alabalıklarla da adını duyurmaya başladı. Akarsu kenarlarına beton havuzlardan yapılan tesislerde 1970\'li yıllarda amatörce başlayan alabalık üretimi aradan geçen zamanda artmaya ve profesyonelce yapılmaya başladı. 2003\'te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın alabalık üretimini desteklemesiyle birlikte alabalık üretimine ilgi artmaya başladı ve karada beton havuzlar dışında baraj göllerinde de yeni tesisler açıldı. TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK TESİSİ KAHRAMANMARAŞ\'TA Alabalık üretimindeki bu potansiyel nedeniyle, bir holding tarafından kente balık işleme ve paketleme tesisi kuruldu. Yıllık 18 bin ton işleme ve paketleme kapasitesiyle Türkiye\'nin en büyük tesisinin Kahramanmaraş\'a kurulmasıyla birçok tesis kapasitesini artırırken, yeni tesisler de açılmaya başladı. Kahramanmaraş, 41 alabalık üretim tesisi ile adeta denize kıyısı bulunan şehirlerle yarışmaya başladı. 70\'li yıllarda amatörce yapılan alabalık üretimi şimdilerde yıllık 20 milyon dolarlık 6 bin ton balığın ihraç edildiği büyük bir sektör haline geldi. BÜLBÜL: 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Orhan Bülbül, alabalık ihracatında Kahramanmaraş\'ın Türkiye\'de 3\'üncü olduğunu söyledi. Kentteki tüm tesislerin düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Bülbül, \"18\'i baraj göllerinde özel ağ kafeslerde, 23\'ü de karada beton havuzlarda olmak üzere ilimizde 41 tesiste alabalık üretimi gerçekleşmektedir. Yılda 6 bin ton balık işlenerek ihraç edilmektedir. Balıkların ihraç değeri ise 20 milyon dolar civarındadır. Bölgemizde bulunan 41 işletme 4 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Bakanlık olarak da bizler üreticilerin yanındayız. Ürettikleri balıklara kilo başına 75 kuruş, 1 kilo ve üzerindeki büyük alabalıklar için ise kilogram başına 1 lira destekleme verilmektedir\" diye konuştu. ŞEKER: 55 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR Kılıç Holding Alabalık İşletmeleri Direktörü Taner Şeker ise, Türkiye\'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisinin Kahramanmaraş\'a kurulmasındaki en önemli etkenlerin kentin 2007\'de kalkınmada öncelikli iller arasında olması, limanlara yakınlığı ve su havzası bakımından büyük olması olduğunu söyledi. Balık işleme tesisinin yanında Kahramanmaraş\'a yıllık 50 milyon adet üretim kapasitesine sahip kuluçkahane de kurduklarını belirten Şeker, \"Balıklar tesisimizde taze temizlenmiş, dondurulmuş ve füme şeklinde işlenip paketlenir. Yıllık 6 bin ton balık, Avrupa ve Rusya başta olmak üzere Suudi Arabistan, Irak, Dubai\'nin aralarında bulunduğu 55 ülkeye ihraç edilir\" dedi.