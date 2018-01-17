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(Görüntülü Haber) Denize atlayan kadını balık adam kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde denize atlayarak intihara kalkışan H

17 Ocak 2018 02:39

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde denize atlayarak intihara kalkışan H.Ö.\'yü (34) itfaiyenin balık adamı kurtardı.

İlçe merkezindeki sahil bandında H.Ö. adlı kadın, kayalıklardan denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesi\'ne bağlı itfaiyenin balık adamı, denize girerek genç kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu H.Ö., Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan H.Ö.\'nün borçlarından dolayı bunalıma girdiği iddia edildi.

 

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