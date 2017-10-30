(Görüntülü Haber) Denizde Türk bayrağı açan kadınlar, 'cumhuriyet'i kutladı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde kadınlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denize girip, üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağını açarak, kutlama yaptı.



Finike\'de bir grup kadın, Cumhuriyet Bayramı\'nı denizde kutladı. Dalgıç kıyafeti giyen kadınlar, güneşli havada denize girerek, üzerinde Atatürk resminin yer aldığı 6 metrekarelik Türk bayrağıyla \'Yaşasın Cumhuriyet\' yazılı pankartı açtı. Etkinliği dün yapmak istediklerini; ancak yağmur nedeniyle bugüne ertelediklerini söyleyen kadınlar, cumhuriyetin değerlerine özellikle kadınların sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Etkinliği düzenleyenler, cumhuriyetin ilanından itibaren Türk kadınına verilen haklara bütün kadınların sahip çıkması gerektiği mesajını vermek istediklerini belirtti. Yaklaşık yarım saat denizde kalarak, suyun üstünde Türk bayrağı taşıyan kadınlar, daha sonra sudan çıktı.