(Görüntülü Haber) Demokrasi ve basın şehitleri Kadıköy'de anıldı

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti ile Kadıköy Belediyesi katledilişinin 25. yılında Uğur Mumcu’yu anmak ve gazetecilerle dayanışmak için bir etkinlik düzenledi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Türkiye\'de Gazeteci Olmak, Gazeteci Ölmek” etkinliğine çeşitli bedeller ödemiş veya ödemeye devam eden gazeteciler ve katledilen gazetecilerin yakınları konuk oldu.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı etkinliğin moderatörlüğünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Gazeteci-Yazar Yasemin Arpa yaptı.





Hasan Fehmi’den Abdi İpekçi’ye, Metin Göktepe’den Hrant Dink’e katledilen gazetecilerin Uğur Mumcu şahsında anıldığı geceye konuşmacı olarak; Altan Öymen (Gazeteci-Yazar), Aydın Engin (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Barış İnce (Birgün Gazetesi Yazarı), Erol Önderoğlu (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü), Fatih Polat (Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) , Mihail Vasilidais (Apoyevmatini Gazetesi), Hilmi Hacaloğlu (Gazeteci), Kadri Gürsel (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Meryem Göktepe (Metin Göktepe’nin kardeşi), Mine Sögüt (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) , Mustafa Köz (Türkiye Yazarlar Sendikası-TYS Başkanı), Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi),Tuğrul Eryılmaz (Gazeteci), Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni) katıldı.





“GAZETECİ HALKIN AVUKATIDIR”





Gecede bir açılış konuşması yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, ”Artık Türkiye zor bir dönemden geçiyor lafını kullanmak istemiyorum. Savaşın eşiğinde olan bir ülkeden söz ediyoruz. Gazeteci demek eleştirel olmaktır. Bu anlamda gazeteci halkın avukatıdır” dedi.





“BENİM GİBİ DÜŞÜNMEYEN BENİM DÜŞMANIMDIR”





Öldürülen gazeteciler hakkında konuşan gazeteci - yazar Altan Öymen,”Benim gibi düşünmeyen benim düşmanımdır anlayışı bazen siyaset sahnesinde çıkıyor ve açıkça söyleniyor. Ya benden yana olursun ya da benden yana olmazsın. Bu durum basına intikal ettiği zaman da kendileri gibi düşünmeyen insanların öldürülmesini isabetli bir iş sayıyor ve bu cinayetler işleniyor” ifadelerini kullandı.





“GÖZÜ YAŞLI, MIZMIZ BİR ANMA YAPMAYACAĞIZ”





Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin ise, \"Herhalde gözü yaşlı, ah Uğur vah Uğur diye mızmız bir anma yapmayacağız. Uğur’u anacağız. Hele bu toplantının adı gazeteci olmak, gazeteci ölmek. İsterseniz Uğur Mumcu olmak, Uğur Mumcu gibi ölmek diyebiliriz. Bu ülkede gazetecinin kaderi biraz da böyle\" şeklinde konuştu.





“BELLİ GERÇEKLERİ AÇIĞA ÇIKARDILAR”





Birgün Gazetesi yazarı Barış İnce, ”Eğer Uğur Mumcu gazeteci olarak öldüyse, Hrant Dink katledildiyse bunların nedeni aslında belli gerçekleri açığa çıkarmaları ve belli doğruları korkmadan cesaretle söyleyebilmeleridir” dedi.





“GAZETECİ TARAFTAR DEĞİLDİR”





Gazetecilerin başka gazetecileri ve toplumun belli kesimlerini ulaşması mümkünken ulaşmayıp hedef gösterdiklerine vurgu yapan Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, ”Gazeteci taraftar, amigo değildir. Hepimizin siyasi görüşleri var. Kendimizi yakın hissettiğimiz partiler var, uzak hissettiğimiz partiler var. Eğer gazeteci işine duygusunu, fikrini karıştırırsa o zaman iş ortadan kalkıyor” diye konuştu.





“KENDİMİ MAĞDUR EDİLMİŞ YA DA BEDEL ÖDETTİRİLMİŞ HİSSETMİYORUM”





Cumhuriyet Davası’nda Silivri Cezaevi’nden tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Kadri Gürsel, ”Kendimi mağdur edilmiş ya da bedel ödettirilmiş hissetmiyorum. Çünkü gazetecilik yaptığım için bana bedel ödettirdiği duygusunu yaşatmaya çalışan kimseyi mutlu etmek istemiyorum. Uğur Mumcu’yu anmak gazeteciliği anmak kadar gerçeği de savunmaktır. Çünkü gazetecilik gerçeklere ulaşmak, ortaya çıkarmak ve öğrenmektir” ifadelerini kullandı.





“HALKLAR YAŞADI, HALKLAR YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”





Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğuna değinen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da,”Bu meslek için hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygıyla, sevgiyle anıyorum. Hapishanede olanların hepsine selam gönderiyorum. Biliyorum ki toplumdaki tüm bu zalimler tarihte her zaman yok oldular. Halklar yaşadı, halklar yaşamaya devam edecek” dedi.