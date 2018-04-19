(Görüntülü Haber) Demircan: Terapi, modern hayatın bir ihtiyacı

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU’NDA vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla, “Motivasyon ve Beden Dili” semineri düzenlendi Başkan Demircan, “Günlük hayatta önemli veya önemsiz şeylere kızıyoruz. Bütün bunlar bir terapiye ihtiyaç hissettiriyor. Bu da modern hayatın bir ihtiyacı” dedi. Vatandaşların kendini daha iyi tanımasına ve duygularına yön vermeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla Beyoğlu’nda “Psikolojik Seminerler” düzenleniyor. Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen seminerlerin 11\'incisi Fetihtepe Semt Konağı’nda gerçekleştirildi. “Motivasyon ve Beden Dili” konulu seminerde Uzman Psikolog Yücel Sirkeci, katılımcılara bilgiler verirken, motivasyonun ne olduğunu ve kaynaklarının neler olduğunu anlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’da seminere katıldı. “YENİLİKLERE AÇIK OLACAĞIZ” Seminerlerin öneminden bahseden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Günlük hayatta önemli veya önemsiz şeylere kızıyoruz. Trafiğe canımız sıkılıyor, çevremizdeki olaylara takıyoruz. Bütün bunlar bir terapiye ihtiyaç hissettiriyor. Bu da modern hayatın bir ihtiyacı. Büyükşehir Belediyesi\'nden rica ederek Çıksalın da bir yer yaptırdık. 15 tane doktor var. Bu doktorlar psikiyatri doktorları. Onlar Semt Konakları\'nda dolaşsınlar, çünkü en azından bilgilenmek gerekiyor. Hayat böyle 7\'den 70\'e, doğumdan ölüme kadar öğreneceksin. Yani ben bildiğim her şeyi tükettim diyebilir miyiz? Hayır. Yeniliklere açık olacağız. Semt Konakları\'nda bizim de yapmak istediğimiz bu. Semt Konakları\'nda istiyoruz ki insanları hayata bağlayan sürekli bir yenilik sunalım. Bunları yapmaya çalışıyoruz” dedi. “OLUMSUZA YÖNELMEYE MEYİLLİYİZ“ Psikolog Yücel Sirkeci ise katılımcılara motivasyon kaynaklarını, motivasyonun ne olduğunu, içsel ve dışsal kaynakların neler olduğundan bahsettiklerini söyledi. Sirkeci,“Şimdi günümüzde insanların kendi motivasyon kaynaklarını bulmaları biraz zor. Yani bakıldığında olumsuz kaynakları bulmaya ve daha olumsuza yönelmeye çok meyilliyiz. O yüzden güzel bir alıştırma yaptık. Dedik ki onlara sizi motivasyon kaynaklarınızı yazabilir misiniz? Onlardan 5 tane motivasyon kaynağı istedik. Onlar biraz zorlandılar tabi bunu yaparken ama ortaya güzel ve kaliteli şeyler çıktığına eminim. Sonrasında motivasyonu kırıcı etkenlerden ve bu etkenlerin üstesinden gelebilmek adına neler yapabileceklerinden bahsettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ve Beyoğlu Belediyesi\'ne bu fırsatı hem bizlere hem katılımcılara verdikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.