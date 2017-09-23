(Görüntülü Haber) Deerdef İlkbahar-Yaz 2018 ve Zamansız kapsül koleksiyonları Londra Moda Haftasında tanıtıldı

Celal Sönmez / Londra, 23 Eylül (DHA) - Londra’da yaşayan moda uzmanı Zeynep Ober\'in organizasyonu ve kareografisini hazırladığı Deerdef ilkbahar-yaz 2018 ve zamansız koleksiyonlarının öngörünümleri iki bölüm olarak 22 Eylülde Southwark’da Gizli Bahçede gerçekleşti. İlkbahar-yaz 18 koleksiyonunda Deerdef in vazgeçilmez renkleri siyah ve beyaz baskın olarak yer alırken mavi ve pembe pastel tonları yumuşak bir dokunuş sağlıyor.Ağırlıklı olarak elbiseler, yelek şort takımların yer aldığı koleksiyonda çift renk kombinasyonlar ile sunulan tasarım modeller ipek,sifon ve simli kumaşlardan meydana geliyor. Derin kumaşlarda, ‘V’ ve üçgen kesimlerle değişik kumaşların harmanlandığı modeller ile zarif bir şıklık amaçlanıyor. Kadın hazır giyiminde beşinci koleksiyonunu tanıtan Deerdef tasarım direktörü Değer Y. Öztürk yeni sezon modelleri şöyle özetledi, ‘Kadınların dolaplarında tek giyimlik değil, zamansız olarak farklı durumlarda giyebilecekleri sade ve sık modellere ihtiyaçları vardır. Bu bakış açısından yola çıkarak tasarım sürecinde sade ve şık ana renklere konsantre olarak modeller üzerinde yaka kol veya bir yırtmaç detayı gibi zarif dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz.Deerdef modellerini gerçek kadınlardan ilham alarak tasarlarken, Deerdef giyen kadınların kendilerini her zaman özgüvenli, positif enerji dolu ve şanslı hissetmelerini diliyoruz ‘.