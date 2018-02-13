(Görüntülü Haber) DBP il binası yakınına bırakılah şüpheli paketten tencere çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de Demokratik Bölgeler Partisi il binası yakınına bırakılan şüpheli paket, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye patlatılan paketten tencere çıktı. Bulvar Caddesi\'ndeki DBP il binasına 10 metre mesafede, bugün öğle saat 14.00 sıralarında şüpheli bir paket gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bomba uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyip siyah naylon poşete sarılan paketi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Paketten, tencere çıktı. Polis, paketi bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.