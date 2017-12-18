(Görüntülü Haber) Dalyan Kefal Balığı Festivali'nde 8 bin kefal tüketildi

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi\'nde, \'Kefali Dalyan\'da yiyin\' sloganıyla 2\'nci Dalyan Kefal Balığı Festivali düzenlendi. Festivalde 8 bin kefal tüketilirken, Dalyan Kanalı\'nda yapılan balık tutma yarışmasında 250 kişi arasından Ömer Ekiz, 38 santimetre boyundaki 560 gramlık kefal ile birinci oldu.



Dalyan\'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2\'nci Dalyan Kefal Balığı Festivali\'nde balık tutma heyecanı yaşandı. Dalyan Kanalı\'ndaki balık tutma yarışmasına 250 kişi katıldı. Yarışmacılar, 30 ayrı tekneyle saat 07.00\'de kanala açıldı. Yarışma 5 saat sürerken, olta ile 38 santimetre boyunda, 560 gram ağırlığında kefal tutan Ömer Ekiz, birinci oldu. Ekiz\'i 34 santimetre boyunda, 455 gram ağırlığındaki kefal ile İsa Oklu, 34,5 santimetre boyunda, 390 gram ağırlığında kefal ile Ahmet Oklu takip etti. Dereceye giren yarışmacılar, olta takımı, balık yumurtası ve ikişer günlük ücretsiz konaklama ile ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülünü Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan verdi.



Festival kapsamındaki yarışları Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Erdoğan, Beyağaç Belediye Başkanı AK Parti\'li Mustafa Akçay, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit de izledi.



\'DALYAN\'IN SİMGESİ CARETTA CARETTA DEĞİL, KEFAL BALIĞIDIR\'



Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalılı, Dalyan\'ın kefali ile ünlü olduğunu belirterek, bölgenin marka değerini yükseltmek için Dalyan Kefali Festivali\'ni düzenlediklerini söyledi. Festivalin bu yıl ikincisini düzenledikleri hatırlatan Yalılı, \"Dalyan\'ın asıl simgesi caretta caretta değil, kefal balığıdır. Bu nedenle bölgenin ambleminin kefal olmasını istiyoruz\" diye konuştu.



Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Yiğit ise festivalin, Dalyan\'ın tanıtımının yanında Türk amatör balıkçılığının gelişmesine de katkı sağladığına dikkat çekerek, \"Amacımız, Dalyan Kefal Balığı Festivali\'ni geleneksel hale getirmek\" dedi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Karakuş da bölgede kış turizmini canlandırmak ve turizmi 12 aya yaymak için büyük çaba içinde olduklarını kaydederek, \"Dalyan kefalinin lezzeti, diğer balıklara göre daha farklıdır. Kefal, her yerde yenilebilir; ancak Dalyan kefali sadece Dalyan\'da yenir. Festival dolayısıyla binlerce kişi, bölgeye akın etti. Birçok otel ve motelde doluluk ise yüzde 100\'e ulaştı\" dedi.



Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, Zakkum grubunun konseri ile eğlendi. Festivale katılanlara 8 bin kefal, ekmek arasında dağıtıldı.