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(Görüntülü Haber) Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Strasbourg’ta anıldı

Levent Gündüz/ Strasbourg, 10 Kasım (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 79

10 Kasım 2017 19:21

Levent Gündüz/ Strasbourg, 10 Kasım (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 79. ölüm yıldönümünde bu sabah saat 9’u 5 geçe Strasbourg Başkonsolosluk binasında anıldı. Anma programına 40 civarında konsolosluk çalışanı ve vatandaş katıldı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı. Başkonsolos Özgür Çınar konuşmasında “Her 10 Kasım tarihinde Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin kuruluşunu, bunun hissini sorumluluklarını, değerlerini yeniden hatırlamaya vesile olmaktadır” dedi. Eğitim Koordinatörü öğretmen Şevket Tüfekçi Atatürk devrimlerini eğitim, bilime olan önemini anlattı. Öğrenci Mevlüt Kaan Menekşe okuduğu şiiriyle Başkonsolos Özgür Çınar tarafından hediye takdim edildi. Konsolosluk binasında dalgalanan bayrağımız yarıya çekildi.


 

Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar Paris Büyükelçisi Oldu


 

2015 yılın Eylül ayından itibaren Strasbourg Başkonsolosu olarak görev yapan Özgür Çınar Paris Büyükelçisi görevine atandı. 5 Aralık Salı günü Büyükelçi olarak yeni görevine Paris’te başlayacak olan diplomat Özgür Çınar 2013-2015 yılları arasında Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi Müşaviri görevinde bulunmuştu.

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